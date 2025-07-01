УПЛ презентувала календар на новий сезон: коли старт і перше Класичне
Українська Прем'єр-ліга сформувала розклад матчів сезону 2025/26. Нова кампанія розпочнеться на початку серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Хто зустрінеться в першому турі
Елітний дивізіон затвердив базові дати календаря прийдешнього сезону. Старт чемпіонату запланували на 2 серпня, а базовою датою фінального туру стало 29 травня наступного року.
Київське "Динамо" розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти рівненського "Вереса". Натомість донецький "Шахтар" в стартовому турі екзаменуватиме на виїзді одного з новачків УПЛ – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського.
Тіньовим центральним протистоянням 1-го туру буде матч львівських "Карпат" проти житомирського "Полісся". Львів'яни на фініші минулого сезону програли "поліським вовкам" перегони за четверте місце, що вивело житомирян у кваліфікацію Ліги конференцій.
Коли зіграють між собою "Динамо" та "Шахтар"
Перше Класичне протистояння УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться в 11-му турі на полі "гірників". Базова дата – 11 листопада. Другий матч вітчизняних грандів запланований у Києві в рамках 26-го туру, базова дата якого – 2 травня.
Список матчів 1-го туру Прем'єр-ліги сезону-2025/26:
- "Рух" – "Полтава"
- "Карпати" – "Полісся"
- "Металіст 1925" – "Оболонь"
- "Верес" – "Динамо"
- "Зоря" – ЛНЗ
- "Кудрівка" – "Олександрія"
- "Колос" – "Кривбас"
- "Епіцентр" – "Шахтар"
Раніше повідомили, що "Динамо" у форсованому режимі розпочало підготовку до сезону.
Також писали, що Андрій Ярмоленко повідомив про завершення кар'єри.