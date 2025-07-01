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УПЛ презентувала календар на новий сезон: коли старт і перше Класичне

Київ, Вівторок 01 липня 2025 16:53
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УПЛ презентувала календар на новий сезон: коли старт і перше Класичне Фото: "Динамо" й "Шахтар" зустрінуться в листопаді (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр-ліга сформувала розклад матчів сезону 2025/26. Нова кампанія розпочнеться на початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Хто зустрінеться в першому турі

Елітний дивізіон затвердив базові дати календаря прийдешнього сезону. Старт чемпіонату запланували на 2 серпня, а базовою датою фінального туру стало 29 травня наступного року.

Київське "Динамо" розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти рівненського "Вереса". Натомість донецький "Шахтар" в стартовому турі екзаменуватиме на виїзді одного з новачків УПЛ – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського.

Тіньовим центральним протистоянням 1-го туру буде матч львівських "Карпат" проти житомирського "Полісся". Львів'яни на фініші минулого сезону програли "поліським вовкам" перегони за четверте місце, що вивело житомирян у кваліфікацію Ліги конференцій.

Коли зіграють між собою "Динамо" та "Шахтар"

Перше Класичне протистояння УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться в 11-му турі на полі "гірників". Базова дата – 11 листопада. Другий матч вітчизняних грандів запланований у Києві в рамках 26-го туру, базова дата якого – 2 травня.

Список матчів 1-го туру Прем'єр-ліги сезону-2025/26:

  • "Рух" – "Полтава"
  • "Карпати" – "Полісся"
  • "Металіст 1925" – "Оболонь"
  • "Верес" – "Динамо"
  • "Зоря" – ЛНЗ
  • "Кудрівка" – "Олександрія"
  • "Колос" – "Кривбас"
  • "Епіцентр" – "Шахтар"

Раніше повідомили, що "Динамо" у форсованому режимі розпочало підготовку до сезону.

Також писали, що Андрій Ярмоленко повідомив про завершення кар'єри.

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