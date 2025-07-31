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"Шахтер" - "Бешикташ": решающий бой за плей-офф Лиги Европы

Четверг 31 июля 2025 13:39
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"Шахтер" - "Бешикташ": решающий бой за плей-офф Лиги Европы ФК "Шахтер" (фото:
Автор: Екатерина Урсатий

В четверг, 31 июля, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч против турецкого "Бешикташа" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2025/26.

РБК-Украина рассказывает, где смотреть это принципиальное противостояние и чего ожидать от игры.

"Бешикташ" - "Шахтер": где и когда смотреть матч

Из-за военной агрессии России поединок состоится не в Украине, а на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка для украинских зрителей обеспечит платформа UPL.TV. Кроме этого, трансляционные права на игру получили вещатели из девяти других стран: Турции, Бразилии, Словении, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Северной Македонии, Сербии, Черногории и Норвегии.

В странах, где не ведется официальная трансляция, матч можно будет посмотреть на платном стриминговом сервисе Solidsport - подписка стоит 9 евро.

Первый матч: разгром в Стамбуле

Первая встреча, которая прошла 24 июля в Стамбуле, завершилась уверенной выездной победой "горняков" со счетом 4:2.

Дончане продемонстрировали результативную игру, полностью положившись на бразильских легионеров. Голы в составе "Шахтера" забили Алиссон, Кевин (дважды) и Эгиналду.

После предыдущей встречи "Шахтер" продолжил беспроигрышную серию против турецких клубов - девять побед и одна ничья. Для "Бешикташа" поражение стало восьмым в 13 поединках против украинских команд.

Прогнозы букмекеров: "Шахтер" имеет преимущество

По версии букмекерских аналитиков, фаворитом матча является именно украинский клуб. Коэффициент на победу "Шахтера" - 2,06, на ничью - 3,85, а на выигрыш "Бешикташа" - 3,15.

Шансы "горняков" на общий успех в двухматчевом противостоянии оценивают очень высоко - 1,04. Для сравнения, коэффициент на проход турецкого клуба составляет 8,50.

Что дальше: потенциальные соперники "Шахтера"

Победитель пары "Шахтер" - "Бешикташ" продолжит выступления в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Там команда встретится с греческим "Панатинаикосом", который вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей шотландскому "Рейнджерс" (1:3). Противостояние запланировано на 7 и 14 августа.

Команда, которая проиграет дуэль между украинским и турецким клубами, опустится в квалификацию Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Нымме Калью" (Эстония), где первый матч завершился минимальной победой ирландцев - 1:0.

Следующий матч "Шахтера"

После завершения еврокубковых поединков донецкий клуб вернется в Украину, где уже 3 августа стартует в новом сезоне УПЛ-2025/26.

В дебютном туре "Шахтер" сыграет против "Эпицентра". Начало игры - в 15:30.

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