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Битва за плейоф: коли зіграють "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся" у єврокубках

Середа 30 липня 2025 10:58
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Битва за плейоф: коли зіграють "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся" у єврокубках 31 липня українські клуби грають в єврокубках (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У четвер, 31 липня, одразу три українські клуби - донецький "Шахтар", "Олександрія" та житомирське "Полісся" - проведуть матчі-відповіді другого раунду кваліфікації єврокубкових турнірів УЄФА сезону 2025/2026.

РБК-Україна зібрало повну інформацію про час початку матчів, трансляції та особливості кожного протистояння.

"Шахтар" - "Бешикташ": шанс на третій раунд Ліги Європи

Матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи між "Шахтарем" та "Бешикташем" відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща). Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

У першому поєдинку, що пройшов 24 липня в Стамбулі, донеччани впевнено перемогли з рахунком 4:2. Дубль оформив Кевін, ще по голу забили Аліссон та Егіналду.

Турки змогли відповісти лише двома влучними ударами, Абрагама з пенальті та Жоау Маріу наприкінці зустрічі.

Успіх у першому матчі покращив статистику "гірників" у протистояннях з клубами з Туреччини, наразі 9 перемог, 1 нічия, без жодної поразки. У "Бешикташа" 8 поразок у 13 матчах проти українських команд.

За оцінками букмекерів, фаворитом другого матчу є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу донеччан становить 2,08. Вихід команди Арди Турана до наступного раунду оцінюється як майже гарантований - 1,04.

Якщо Шахтар проходить далі, у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи він зустрінеться з переможцем пари "Рейнджерс" (Шотландія) - "Панатінаїкос" (Греція). А переможений у цій дуелі потрапить до кваліфікації Ліги конференцій.

"Олександрія" - "Партизан": шанс на камбек

Також у четвер, 31 липня, свій матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проведе "Олександрія". Після поразки 0:2 у номінально домашньому матчі команда Кирила Нестеренка спробує відігратись на виїзді в Белграді.

Матч із Партизаном стартує о 21:00 за київським часом.

У першій зустрічі українська команда мала перевагу у володінні м'ячем (59% проти 41%) та кількості ударів (20 проти 13), але поступилася через слабку реалізацію.

Букмекери не вірять у камбек українців, тому шанси Олександрії пройти далі оцінюються коефіцієнтом 8,00, тоді як на Партизан - 1,05.

У разі виходу в третій раунд суперником Олександрії стане переможець пари "Мідтьюлланд" (Данія) - "Гіберніан" (Шотландія).

"Санта-Колома" - "Полісся": житомиряни під загрозою вильоту

Житомирське Полісся 31 липня також проведе матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти андоррської Санта-Коломи.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом на стадіоні "Estadi de la FAF" в Енкампі.

У першому матчі український клуб несподівано поступився з рахунком 1:2. Попри статус фаворита, "Полісся" не реалізувало свої нагоди та наразі змушене відігруватися на виїзді.

У разі виходу до третього раунду суперником житомирян стане переможець пари "Пакш" (Угорщина) - "Марібор" (Словенія).

Де дивитися матчі

Усі три поєдинки за участю "Шахтаря", "Олександрії" та "Полісся" будуть доступні для перегляду на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Щоб подивитися трансляції, достатньо зареєструватися на офіційному сайті сервісу.

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