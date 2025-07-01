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Гусаков у листуванні з волонтером зізнався, що через нього відмивали гроші, - джерела

Вівторок 01 липня 2025 19:08
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Гусаков у листуванні з волонтером зізнався, що через нього відмивали гроші, - джерела Фото: Назарій Гусаков (facebook.com/NazariRazan)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У рамках збору коштів на лікування Назарія Гусакова, ймовірно, організували схему відмивання грошей.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За словами співрозмовників видання, Гусаков зізнався у правопорушеннях у листуванні з однією з волонтерок, яка допомагала збирати кошти на його лікування.

Гусаков у листуванні з волонтером зізнався, що через нього відмивали гроші, - джерелаФото: скріншот листування Гусакова з волонтером (РБК-Україна)

Гусаков сам написав, що через нього "відмивали гроші". При цьому він отримував тільки 3% зібраних сум.

Скандал навколо Гусакова

Останніми тижнями навколо львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м'язову атрофію (СМА), розгорівся гучний скандал. Йому висувають звинувачення в нечіткій і непрозорій звітності зі збору благодійних коштів: у соцмережах помітили повторне використання одних і тих самих фотографій ліків і відсутність документального підтвердження їхньої купівлі.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарня забезпечувала Гусакова трьома флаконами препарату "Еврісді" щомісяця впродовж року, і тому збір коштів мав припинитися.

Однак Гусаков продовжив приймати пожертви, пояснюючи це необхідністю додаткових реабілітаційних процедур і допоміжних засобів, які не покриваються держпрограмою.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження - за статтями про шахрайство (ст. 190 КК України) і відмивання грошей (ст. 209).

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Львів Шахрайська схема
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