Житло знову дорожчає: коли знизяться ціни на оренду в Києві і не тільки

Вартість оренди квартир в Україні восени продовжує зростати, що пов'язано в основному з сезонним фактором, а також високим рівнем інфляції.

Де в Україні оренда найдорожча та яка ситуація з ринком нерухомості в Києві – у матеріалі РБК-Україна .

У серпні Київ лідирував за вартістю оренди серед всіх міст України, йдеться в дослідженні сайту для пошуку нерухомості DIM.RIA. Середня ціна однокімнатної квартири становила близько 19 тисяч гривень на місяць.

За рік вартість оренди квартир у Києві зросла – на 4%. Подорожчання також спостерігалось в інших регіонах, особливо в Кіровоградській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернігівській областях. При цьому, Кіровоградська область є безумовним лідером зі здорожчання оренди, за рік ціни тут зросли на 56%.

Інтерес до оренди посилився майже по всій країні, найбільш помітно – у Волинській та Львівській областях, додають аналітики DIM.RIA.

Які ціни на оренду житла

На відміну від серпня, у вересні лідерство з найдорожчої оренди в Україні перехопив Ужгород. Середня ціна однокімнатної квартири в Ужгороді досягла 20 800 гривень на місяць, вказують статистичні дані платформи для вибору нерухомості ЛУН.

Київ опинився на другій сходинці – 20 тисяч гривень У трійку найдорожчих міст з оренди квартири також потрапив Львів. Щоб винайняти однокімнатне житло в цьому місті вам знадобиться у середньому 18 700 гривень.

У Києві квартири орендує в основному молодь, яка практично не розглядає дешеве житло, сказала РБК-Україна експертка з нерухомості Олена Бондарук.

"Зараз в основному орендарі – це молодь і вони всі хочуть жити в ЖК, там, де є охорона, сервіси та гарна інфраструктура", - прокоментувала вона, додавши, що ціна оренди квартир в таких ЖК в середньому 24-28 тисяч гривень.

Серед інших великих міст помітно виділяються також Івано-Франківськ, де оренда обходиться в середньому в 16 700 гривень, і Луцьк, з показником 16 тисяч гривень. У Чернівцях, Тернополі та Вінниці вартість оренди приблизно однакова: по 14 600 та 14 500 гривень відповідно.

У Києві, маючи на руках бюджет у 20 тисяч гривень, можна просто знайти однокімнатну квартиру.

"Якщо у вас є бюджет 20 тисяч, ви можете спокійно вийти на ринок, орендувати там однокімнатну квартиру", - сказав РБК-Україна спеціаліст з оренди квартир Анатолій Вашкевич, додавши, що квартира з сучасним ремонтом або біля метро будуть коштувати дорожче.

Столиця України лідирує за вартістю оренди двокімнатних квартир. У вересні в Києві вона дорівнює в середньому 29 тисяч гривень на місяць, свідчить статистика ЛУН. На другому місці йде Ужгород – 25 тисяч гривень, а на третьому – Львів з орендною ставкою 22 900 гривень.

Безпековий фактор істотно впливає на вартість оренди в Україні. Через це найдорожчими регіонами залишаються західні області та столиця. Найнижча орендна ставка спостерігається в східних регіонах. У Харкові ціна оренди однокімнатної квартири в середньому дорівнює 4 тисяч гривень. Двокімнатна буде коштувати 6 тисяч гривень.

У Запоріжжі за оренду однокімнатної квартири попросять в середньому 5 500 гривень. Двокімнатна буде коштувати 7 500 гривень на місяць. Ціни за оренду одно- та двокімнатних квартир в Миколаєві дорівнюють 6 500 та 8 000 гривень відповідно.

На початку жовтня ціни на оренду житла (однокімнатної квартири) в Ужгороді не змінилась, а вартість квартир у Києві знизилась до 18 000 гривень, наводить дані ЛУН.

На скільки здорожчала оренда

Найбільше зростання цін за півроку (з березня по вересень) зафіксовано в Одесі, де оренда плата за однокімнатну квартиру збільшилась на 63% (13 тисяч гривень), а на за двокімнатну - на 40% (16 800 гривень). Також помітно зросли ціни у Тернополі (+39% за одно- та +19% за двокімнатну квартиру) і Черкасах (+38% та 15%), повідомляють аналітики ЛУН.

У великих містах України у вересні зниження вартості оренди зафіксовано не було. Навіть у Харкові, Сумах та Чернігові ціни залишаються на попередньому рівні.

Наразі в країні спостерігається традиційне сезонне підвищення цін на оренду житла, додає Бондарук. Наприкінці літа та на початку осені у великі міста приїжджають студенти. Також вона пов'язує підвищення цін саме в столиці з великою кількістю представників іноземних компаній.

"У столицю в цей період приїжджають студенти, представники іноземних компаній та представництв і тому наразі попит підвищений", - зазначила експерт, додавши, що ціни зростають на 10-15%. З нею згоден Вашкевич, додаючи, що фактор інфляції також впливає на вартість оренди.

Які ціни на оренду прогнозують надалі

Українцям не слід очікувати на зниження орендних ставок найближчим часом, вважають співрозмовники РБК-Україна. Олена Бондарук та Анатолій Вашкевич переконані, що вартість буде тільки зростати через підвищений попит.

"Клієнти жаліються, що домовляються на перегляд, а поки вони доїжджають, об'єкт вже зданий", - коментує рівень попиту Бондарук.

Втім, уже в кінці листопада - в грудні ціни впадуть через очікуване зниження попиту. "Зазвичай на ринку оренди у січні-грудні ціни трохи знижуються", - підкреслила експерт. Проте, Вашкевич вважає, що вартість оренди в Україні все-таки зросте і додасть до 5% до нового року.