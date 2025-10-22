Шахраї створили фейкову сторінку "Мадяра" і заробили мільйон гривень на власні потреби

Шахрайство останніх днів

Днями в мережі виявили фейковий акаунт, який видає себе за Командувача Сил ТрО, генерал-майора Ігоря Плахути.

Також нещодавно повідомлялось, що шахраї в Україні можуть поширювати у соціальних мережах і месенджерах небезпечні повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені буцімто банку.

Ще українців попереджали про ще одну схему шахраїв - обман при так званому "отриманні посилки" від кур'єра.