Шахраї розсилають "графіки відключень": як не потрапити на гачок

Схеми шахраїв в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні фіксують значне зростання кількості витончених кібератак та цифрового шахрайства з боку зловмисників.

Зокрема, нещодавно команда державного сервісу "Дія" попередила українців про появу шахрайського ресурсу, який копіював інтерфейс і використовував схожий за написанням домен платформи, щоб змусити громадян завантажити підроблений застосунок і отримати доступ до їхніх особистих даних.

Крім того, кібершахрайства стають складнішими через використання новітніх технологій штучного інтелекту. Фахівці з кібербезпеки б'ють на сполох, адже шахраї навчилися копіювати відбитки пальців із фотографій у соцмережах (наприклад, під час селфі з популярним жестом "вікторія"), покращуючи зображення за допомогою ШІ для отримання доступу до чужих пристроїв та банкінгів.

Також зловмисники масово активізувалися у популярних месенджерах. Для захисту від кіберзлочинців експерти рекомендують налаштовувати цифрову гігієну у застосунках самостійно - зокрема, вже відомо, як розпізнати шахрая у Viber за 10 секунд за допомогою автоматичної перевірки на спам, що дозволяє блокувати шкідливий вміст ще до початку листування.