Мошенники рассылают "графики отключений": как не попасть на крючок

Что известно о мошеннической схеме

По информации ЦПД, письма маскируют под официальный электронный адрес НЭК "Укрэнерго" (office@ua.energy). В них пользователей призывают открыть вложенный "документ".

На самом деле там содержится вредоносное программное обеспечение.

Специалисты по кибербезопасности выяснили, что эта рассылка осуществляется с территории России. Ее цель - получить доступ к устройствам украинцев, а также похитить пароли и банковские данные.

В "Укрэнерго" отметили, что никогда не рассылают подобные документы на электронные почты.

Фото: мошенники рассылают вирусы под видом официальных сообщений от "Укрэнерго" (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что компания не рассылает графики отключений или квитанции по электронной почте", - отметили в компании.

Украинцев призывают быть бдительными и соблюдать правила цифровой гигиены, чтобы не стать жертвами кибератаки.

"В случае получения такого сообщения ни в коем случае не переходите по ссылкам, не загружайте файлы и немедленно удалите сообщение", - предупредили специалисты.