Шахраї почали відправляти українцям фейкові листи начебто від "Нової пошти": як діє схема

Кіберзлочинці розсилають українцям фейкові електронні листи з нібито заборгованістю перед "Новою поштою". У компанії наголошують: ці листи не мають жодного відношення до групи NOVA.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти" у Telegram .

У компанії радять бути уважними й дотримуватись рекомендацій, щоб убезпечити свої дані.

Підрозділ кібербезпеки "Нової пошти" вже працює над припиненням фішингової кампанії та взаємодіє з відповідними службами й провайдерами для обмеження діяльності шахраїв.

видаляйте підозрілі листи. Переміщення у спам і видалення допомагає зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

увімкніть двофакторну аутентифікацію. Це підвищує захист для пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів;

дійте у разі підозрілої активності. Якщо ви відкрили підозріле вкладення або посилання, змініть паролі та перевірте активні сесії акаунтів. Завершіть усі невідомі сесії через налаштування безпеки;

не відкривайте сумнівні листи. Не переходьте за посиланнями від незнайомих відправників;

перевіряйте адресу відправника. Листи від "Нової пошти" надходять лише з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні;

Зловмисники копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника та тиснуть на користувачів вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за шкідливим посиланням.

Раніше ми писали про те, що українцям розповіли про масове розсилання хакерами небезпечних електронних листів зі скомпрометованого акаунту до навчальних закладів (переважно - в одній з областей) та органів державної влади.

Читайте також про те, що українців попередили про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ. Шахрайська схема блокує комп'ютер користувача та змушує його оплатити фейковий штраф.