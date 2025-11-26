ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мошенники начали отправлять украинцам фейковые письма якобы от "Новой почты": как действует схема

Среда 26 ноября 2025 15:15
UA EN RU
Мошенники начали отправлять украинцам фейковые письма якобы от "Новой почты": как действует схема Украинцев предупредили о мошенниках (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Киберпреступники рассылают украинцам фейковые электронные письма с якобы задолженностью перед "Новой почтой". В компании подчеркивают: эти письма не имеют никакого отношения к группе NOVA.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.

Как выглядит мошенничество

Злоумышленники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на пользователей вымышленными долгами, чтобы заставить открыть вложение или перейти по вредоносной ссылке.

Основные правила безопасности

  • проверяйте адрес отправителя. Письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения или ошибки в написании;

  • не открывайте сомнительные письма. Не переходите по ссылкам от незнакомых отправителей;

  • действуйте в случае подозрительной активности. Если вы открыли подозрительное вложение или ссылку, измените пароли и проверьте активные сессии аккаунтов. Завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности;

  • включите двухфакторную аутентификацию. Это повышает защиту для почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов;

  • удаляйте подозрительные письма. Перемещение в спам и удаление помогает уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

Реакция компании

Подразделение кибербезопасности "Новой почты" уже работает над прекращением фишинговой кампании и взаимодействует с соответствующими службами и провайдерами для ограничения деятельности мошенников.

В компании советуют быть внимательными и следовать рекомендациям, чтобы обезопасить свои данные.

Мошенники начали отправлять украинцам фейковые письма якобы от &quot;Новой почты&quot;: как действует схема

"Новая почта" предупреждает о мошенниках (скриншот)

Ранее мы писали о том, что украинцам рассказали о массовой рассылке хакерами опасных электронных писем со скомпрометированного аккаунта в учебные заведения (преимущественно - в одной из областей) и органы государственной власти.

Читайте также о том, что украинцев предупредили об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел. Мошенническая схема блокирует компьютер пользователя и заставляет его оплатить фейковый штраф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта шахраї в Україні Мошенническая схема
Новости
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины