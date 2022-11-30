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Шахраї під виглядом чат-ботів Yasno намагаються отримати доступ до акаунтів у Telegram

Фото: шахраї під виглядом чат-ботів Yasno намагаються отримати доступ до акаунтів у Telegram (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні з'явилися зловмисники, які під виглядом чат-ботів енергетичної компанії YASNO намагаються отримати доступ до Telegram-акаунтів користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу YASNO.

"В Україні активувалися шахраї, які вирішили скористатися цілеспрямованими атаками на енергетичну інфраструктуру та почуттями українців. Аферисти створили власні чат-боти, одягнули маску YASNO та почали намагатися отримати доступ до особистих даних населення, зокрема до їх телеграм-акаунтів", - сказано у повідомленні.

Так, фейковий чат-бот обіцяв зручний доступ та сповіщення про відключення електроенергії. Щоб почати користуватися ним необхідно поділитись своїм телефоном та надати код доступу.

За повідомленням одного з мешканців Києва, після наданні такої інформації аферисти намагалися отримати доступ до його акаунту.

Компанія YASNO зазначає, що єдині та офіційні чат-боти можна знайти за посиланням у Telegram та у Viber.

Як повідомлялося раніше, у YASNO повідомляли, що енергосистема Києва наближається до стабілізації та планових відключень світла.

При цьому енергетики роблять усе можливе, аби відключення світла у Києві тривало не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Тим не менш наразі у столиці тривають аварійні відключення електроенергії.

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