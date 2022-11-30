Графіки не діють: у Києві екстрені відключення світла

Фото: відключення світла в Києві 30 листопада відбувається без графіків (Віталій Носач, РБК-Україна)

У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані повідомлення компанії Yasno - "Київські енергетичні послуги".

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - зазначили в прес-службі. Напередодні генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що енергосистема Києва завдяки злагодженим відновлювальним роботам наближається до стабілізації та планових відключень світла.