Шахраї під виглядом чат-ботів Yasno намагаються отримати доступ до акаунтів у Telegram

В Україні з'явилися зловмисники, які під виглядом чат-ботів енергетичної компанії YASNO намагаються отримати доступ до Telegram-акаунтів користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу YASNO .

"В Україні активувалися шахраї, які вирішили скористатися цілеспрямованими атаками на енергетичну інфраструктуру та почуттями українців. Аферисти створили власні чат-боти, одягнули маску YASNO та почали намагатися отримати доступ до особистих даних населення, зокрема до їх телеграм-акаунтів", - сказано у повідомленні.

Так, фейковий чат-бот обіцяв зручний доступ та сповіщення про відключення електроенергії. Щоб почати користуватися ним необхідно поділитись своїм телефоном та надати код доступу.

За повідомленням одного з мешканців Києва, після наданні такої інформації аферисти намагалися отримати доступ до його акаунту.

Компанія YASNO зазначає, що єдині та офіційні чат-боти можна знайти за посиланням у Telegram та у Viber.

Як повідомлялося раніше, у YASNO повідомляли, що енергосистема Києва наближається до стабілізації та планових відключень світла.

При цьому енергетики роблять усе можливе, аби відключення світла у Києві тривало не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Тим не менш наразі у столиці тривають аварійні відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.