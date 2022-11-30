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Мошенники под видом чат-ботов Yasno пытаются получить доступ к аккаунтам в Telegram

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Среда 30 ноября 2022 14:09
Мошенники под видом чат-ботов Yasno пытаются получить доступ к аккаунтам в Telegram Фото: мошенники под видом чат-ботов Yasno пытаются получить доступ к аккаунтам в Telegram (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине появились злоумышленники, которые под видом чат-ботов энергетической компании YASNO пытаются получить доступ к Telegram-аккаунтам пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу YASNO.

"В Украине активировались мошенники, которые решили воспользоваться целенаправленными атаками на энергетическую инфраструктуру и чувствами украинцев. Аферисты создали собственные чат-боты, одели маску YASNO и начали пытаться получить доступ к личным данным населения, в частности, к их телеграмм-аккаунтам", - говорится в сообщении.

Так, фейковый чат-бот обещал удобный доступ и оповещение об отключении электроэнергии. Чтобы начать пользоваться им, необходимо поделиться своим телефоном и предоставить код доступа.

По сообщению одного из жителей Киева, после предоставления такой информации аферисты пытались получить доступ к его аккаунту.

Компания YASNO отмечает, что единственные и официальные чат-боты можно найти по ссылке в Telegram и Viber.

Как сообщалось ранее, в YASNO сообщали, что энергосистема Киева приближается к стабилизации и плановым отключениям света.

При этом энергетики делают все возможное, чтобы отключение света в Киеве длилось не больше 4 часов для каждой группы потребителей.

Тем не менее, сейчас в столице продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

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