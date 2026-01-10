ua en ru
Мошенники массово рассылают фейковые сообщения о "сохранении пенсий", - ЦПД

Украина, Суббота 10 января 2026 06:15
Мошенники массово рассылают фейковые сообщения о "сохранении пенсий", - ЦПД Фото: получение пенсий (facebook ukrposhta)
Автор: Марина Балабан

В Украине фиксируют новую мошенническую схему, направленную на пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах фейковые сообщения с требованием якобы подтвердить возраст для "сохранения пенсионных выплат".

В таких сообщениях содержится ссылка, по которой предлагают перейти и заполнить анкету с персональными данными. Мошенники убеждают, что без этого пенсионные выплаты могут быть прекращены.

В Киберполиции отмечают: подобные сообщения являются мошенничеством. Их настоящая цель - получить доступ к конфиденциальной информации граждан. Переход по ссылке и введение персональных или банковских данных фактически означает их передачу злоумышленникам.

В дальнейшем полученную информацию могут использовать для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу и кражи средств.

Правоохранители напоминают, что все пенсионные выплаты, а также порядок их назначения или прекращения определяются исключительно законами Украины. Никакие изменения не осуществляются через анонимные сообщения в интернете или мессенджерах.

"Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные или платежные данные на неизвестных ресурсах и проверяйте информацию о пенсиях, социальных выплатах и льготах исключительно на официальных сайтах государственных органов, в частности Пенсионного фонда Украины", - отмечают в ЦПД.

Другие мошеннические схемы

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПД писало об активизации новой мошеннической схемы, которая маскируется под сообщения от почтовых сервисов.

Пользователям поступают SMS-сообщения с неизвестных номеров, в которых говорится о якобы задержке посылки. Для решения проблемы предлагается перейти по ссылке и подтвердить или исправить данные доставки.

На самом деле, как предупреждает Киберполиция, такие сообщения являются частью фишинговой атаки. Указанные ссылки ведут на поддельные сайты, которые контролируют мошенники.

Также сообщалось о мошеннике, который с помощью ИИ выдавал себя за мольфара из популярного сериала "Мольфар" на 1+1.

По данным следствия, злоумышленник разработал схему мошенничества еще в октябре 2024 года, воспользовавшись военным положением в Украине и уязвимостью граждан, которые искали помощи в нетрадиционной медицине.

Как действовала его схема - читайте в материале РБК-Украина.

