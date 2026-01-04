В Україні запрацювала нова шахрайська афера: як не попастися

Українців попереджають про активізацію нової шахрайської схеми, яка маскується під повідомлення від поштових сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.

Атака ґрунтується на масовій розсилці повідомлень із фейковою інформацією про доставку відправлень і може призвести до витоку персональних даних і фінансових втрат.

Як працює шахрайська схема

Користувачам надходять SMS-повідомлення з невідомих номерів, у яких йдеться про нібито затримку посилки. Причиною називають помилку в адресі одержувача.

Для вирішення проблеми пропонується перейти за посиланням і підтвердити або виправити дані доставки. Формулювання повідомлень максимально наближені до офіційних повідомлень поштових операторів, що вводить людей в оману.

У чому небезпека переходу за посиланням

Насправді, як попереджає Кіберполіція, такі повідомлення є частиною фішингової атаки. Зазначені посилання ведуть на підроблені сайти, які контролюють шахраї.

Після переходу зловмисники можуть отримати доступ до персональної інформації, даних банківських карток або коштів на рахунках користувачів.

Як захиститися від шахраїв

Фахівці наполегливо рекомендують не переходити за підозрілими посиланнями з SMS або месенджерів і не вводити персональні або платіжні дані на невідомих ресурсах.

Всю інформацію про доставку слід перевіряти виключно через офіційні сайти і додатки поштових сервісів. При отриманні сумнівних сповіщень рекомендується ігнорувати їх та видалити повідомлення.