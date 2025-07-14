Новий наступ РФ? Українців попередили про хвилю пропагандистських фейків

Росія у найближчі два тижні посилить інформаційне нагнітання щодо нібито "нового наступу" на фронті. Також пропаганда РФ посилить операції проти ТЦК в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.

Як зазначається, ворог буде намагатися подати дії своєї армії як новий етап військової операції. Хоча насправді йдеться про продовження наступальної кампанії, яка триває ще з 2024 року та не дала Росії очікуваних результатів.

Також очікується також посилення інформаційної операції, спрямованої проти системи ТЦК в Україні.

"На тлі російських ударів по будівлях ТЦК, які вже спричинили жертви серед цивільного населення, ворожа пропаганда за допомогою фейків та маніпуляцій намагатиметься сформувати хибне уявлення, ніби такі атаки підтримуються українцями", - йдеться у повідомленні.

ЦПД попереджає, що пропаганда РФ посилить меседжі для дискредитації підтримки України з боку партнерів, зокрема після зустрічі "коаліції охочих" та роботи над новими пакетами санкцій проти Москви.

"Окрім того, очікується нова хвиля пропаганди до роковин трагедії MH17. Можлива активізація маніпуляцій на тему релігії до Дня хрещення Русі", - додали в ЦПД.