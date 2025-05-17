Шахраї атакують маркетплейси: як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу
В умовах повномасштабної війни з РФ у мережі суттєво зросла кількість шахрайських дій та пропозицій. Велика частина злочинних схем пов'язана з фінансовими операціями в інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Яка шахрайська схема - одна з найпоширеніших
Згідно з інформацією фахівців Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві, одна з найпоширеніших шахрайських схем у мережі - фішингові посилання, які:
- імітують вигляд маркетплейсів (інтернет-магазинів);
- виманюють дані банківських карток.
Українцям пояснили, що фішинг - це шахрайська практика, коли зловмисники намагаються отримати конфіденційну інформацію користувача (наприклад, логіни, паролі чи дані банківських карток).
Для цього вони створюють фальшиві веб-сайти, які схожі на справжні платформи.
Відвідавши таке посилання, користувачі можуть випадково ввести свої персональні дані або оплатити покупку через небезпечний ресурс.
Чи можна розпізнати фішинг у мережі
За словами експертів, розпізнати фішинг реально. Для цього потрібно:
- перевіряти URL-адресу - офіційні сайти маркетплейсів мають правильні та безпечні доменні імена (наприклад, rozetka.ua або olx.ua), якщо ж у посиланні присутні сумнівні символи, додаткові цифри чи літери, або якщо адреса виглядає трохи зміненою (наприклад, roz3tka.ua або olx.com.ua), це може бути ознакою фішингу;
- перевіряти дизайн сайту - фальшиві сайти часто схожі на оригінальні, утім зазвичай мають низьку якість графіки, помилки в тексті або незвичну структуру;
- звертати увагу на розсилки - легітимні маркетплейси зазвичай не просять вводити особисту інформацію через електронну пошту або месенджери;
- перевіряти інформацію через офіційний сайт або додаток - якщо з вами зв'язуються з офіційного маркетплейсу, краще зайти на сайт або відкрити додаток через перевірений канал, а не за посиланням у листі чи повідомленні;
- остерігатися підозрілих повідомлень.
"Якщо ви отримали листи або повідомлення через соцмережі з посиланнями на "подарунки" чи "знижки", це може бути спробою заманити на фальшивий сайт. Часто такі повідомлення містять заклики терміново ввести дані або здійснити оплату", - пояснили у кіберполіції.
Українців закликають бути обачними у мережі, щоб не стати жертвою шахраїв (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)
Як захистити себе від шахраїв
Для того, щоб захистити себе від фішингу, українцям радять дотримуватись низки простих кроків:
- використовувати двофакторну автентифікацію (більшість сучасних маркетплейсів пропонують додаткові засоби безпеки, такі як SMS-коди або підтвердження через додаток);
- перевіряти покупку через додаток чи офіційний сайт;
- не вводити платіжні дані на сторонніх сайтах;
- завжди використовувати лише перевірені ресурси;
- слідкувати за оновленнями безпеки (щоб браузер та операційна система завжди були оновлені до останніх версій);
- уникати здійснення покупок чи введення особистих даних при підключенні до незахищених публічних Wi-Fi мереж;
- не довіряти занадто гарним пропозиціям (вони, найімовірніше, можуть бути пасткою).
Що потрібно для безпечного онлайн-шопінгу
У Департаменті кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам столиці розповіли також, що зловмисники можуть "продавати" в інтернеті товари, яких насправді не існує:
- або за частковою передплатою;
- або за повною оплатою (наперед).
З огляду на це громадянам рекомендують:
- за будь-яких найменших сумнівів надавати перевагу післяплаті;
- відкрити для онлайн-шопінгу спеціальну віртуальну картку (на неї можна переказувати саме стільки коштів, скільки потрібно для подальшої оплати у мережі).
Насамкінець якщо ви купуєте щось на платформі оголошень, всі деталі щодо угоди варто обговорювати лише у чаті цієї платформи - без переходу у сторонні месенджери.
"І, звісно, в жодному разі не можна нікому повідомляти термін дії картки, CVV та PIN-код", - підсумували спеціалісти кіберполіції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям можуть надходити фейкові SMS та навіть електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".
Читайте також, як шахраї виманюють дані учасників національного мультипредметного тесту (НМТ).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.