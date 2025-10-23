UA

"Шахедна" атака на Україну: які області в небезпеці

Фото: люди в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У східних, південних та північних областях України "шахедна" небезпека.

Повітряні сили ЗСУ, починаючи з 22:00 повідомляли про ворожі дрони:

  • на півночі, на сході та півдні Харківщини, основний курс на захід;
  • на північ від Охтирки на Сумщині, курсом на захід;
  • на заході від Чернігова  курсом на місто;
  • на півночі Херсонщини, курсом на Херсон.

Також повідомлялось про пуски КАБ: 

  • на Сумщину та на Запорізьку область;
  • у напрямку Запоріжжя;
  • на Донеччину;
  • на межі Запорізької та Донецької області, курсом на південь Дніпропетровщини;
  • на Сумщину.

Мапа повітряних тривог України станом на 23:15 має такий вигляд:

Атака на Україну у ніч на 23 жовтня

Як повідомляло РБК-Україна, війська РФ у ніч проти 23 жовтня атакували Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.

За даними військових, всі дрони росіяни запустили з шести напрямків - з Курська, Міллєрового, Шаталовго, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (окупований Крим). Близько 80 із них становили "Шахеди".

Зафіксовано влучання 25 дронів у 11 локаціях, ще у 11 місцях - падіння уламків збитих апаратів.

У Києві внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. На 10 локаціях у трьох районах столиці зафіксовано пошкодження. Є прямі влучання дронів у житлові будинки.

Найбільше постраждав Подільський район - там пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей та ділові квартали.

В Оболонському районі безпілотник влучив у 15-й поверх житлового будинку, а в Деснянському - у 21-й поверх багатоповерхівки.

Також повідомляється, що під ворожий удар потрапила синагога на Подолі.

