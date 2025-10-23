RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Шахедная" атака на Украину: какие области в опасности

Фото: люди в укрытии во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В восточных, южных и северных областях Украины "шахедная" опасность.

Воздушные силы ВСУ, начиная с 22:00 сообщали о вражеских дронах:

  • на севере, на востоке и юге Харьковщины, основной курс на запад;
  • на север от Ахтырки в Сумской области, курсом на запад;
  • на западе от Чернигова курсом на город;
  • на севере Херсонской области, курсом на Херсон.

Также сообщалось о пусках КАБ:

  • на Сумщину и на Запорожскую область;
  • в направлении Запорожья;
  • в направлении Донецкой области;
  • на границе Запорожской и Донецкой области, курсом на юг Днепропетровщины;
  • на Сумскую область.

Карта воздушных тревог Украины по состоянию на 23:15 выглядит следующим образом:

 

Атака на Украину в ночь на 23 октября

Как сообщало РБК-Украина, войска РФ в ночь на 23 октября атаковали Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 92 из них.

По данным военных, все дроны россияне запустили с шести направлений - из Курска, Миллерово, Шаталовго, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды (оккупированный Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".

Зафиксировано попадание 25 дронов в 11 локациях, еще в 11 местах - падение обломков сбитых аппаратов.

В Киеве в результате обстрела пострадали семь человек. На 10 локациях в трех районах столицы зафиксированы повреждения. Есть прямые попадания дронов в жилые дома.

Больше всего пострадал Подольский район - там повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, музей и деловые кварталы.

В Оболонском районе беспилотник попал в 15-й этаж жилого дома, а в Деснянском - в 21-й этаж многоэтажки.

Также сообщается, что под вражеский удар попала синагога на Подоле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДрони