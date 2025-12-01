ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

"Шахеди" зранку атакували Миколаїв: виникла пожежа на даху багатоповерхівки

Україна, Понеділок 01 грудня 2025 08:08
UA EN RU
"Шахеди" зранку атакували Миколаїв: виникла пожежа на даху багатоповерхівки Фото: на місці удару працюють всі необхідні служби (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

Зранку 1 грудня росіяни атакували Миколаїв безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок обстрілу загорілась покрівля багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Миколаївщини Віталія Кіма в Telegram.

"Внаслідок ранкової атаки "Шахедів" на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють", - повідомив начальник ОВА.

Зазначимо, що "Суспільне" повідомляло о 7:12 про вибухи у місті.

Кім також нагадав за вчорашню атаку на Миколаїв "Шахедами" - було пошкоджено дев'ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку. Також виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих не виявилось.

Щодо Миколаївського району, учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також РФ завдала артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих також не було.

Попередні атаки на Миколаїв

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялось про атаки на місто Миколаїв - РБК-Україна писало про вибухи після повідомлення про загрозу застосування ударних безпілотників.

Також ми писали, що Миколаїв 3 листопада атакували дрони - в місті виникла пожежа.

1 листопада росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. У місті пролунали вибухи, після чого стало відомо про приліт і перших постраждалих.

Противник вдарив ракетою "Іскандер М" із касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки було пошкоджено автозаправну станцію WOG і кілька автомобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Пожежа Атака дронів
Новини
"Шахеди" зранку атакували Миколаїв: виникла пожежа на даху багатоповерхівки
"Шахеди" зранку атакували Миколаїв: виникла пожежа на даху багатоповерхівки
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить