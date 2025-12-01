"Шахеди" зранку атакували Миколаїв: виникла пожежа на даху багатоповерхівки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Миколаївщини Віталія Кіма в Telegram.

"Внаслідок ранкової атаки "Шахедів" на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють", - повідомив начальник ОВА.

Зазначимо, що "Суспільне" повідомляло о 7:12 про вибухи у місті.

Кім також нагадав за вчорашню атаку на Миколаїв "Шахедами" - було пошкоджено дев'ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку. Також виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих не виявилось.

Щодо Миколаївського району, учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також РФ завдала артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих також не було.