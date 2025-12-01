"Шахеды" утром атаковали Николаев: возник пожар на крыше многоэтажки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОГА Николаевской области Виталия Кима в Telegram.

"В результате утренней атаки "Шахедов" на город возник пожар кровли многоэтажки. Все службы работают", - сообщил начальник ОГА.

Отметим, что "Суспільне" сообщало в 7:12 о взрывах в городе.

Ким также напомнил о вчерашней атаке на Николаев "Шахедами" - было повреждено девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома. Также возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших не оказалось.

Что касается Николаевского района, вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Также РФ нанесла артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших также не было.