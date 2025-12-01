ua en ru
"Шахеды" утром атаковали Николаев: возник пожар на крыше многоэтажки

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 08:08
UA EN RU
"Шахеды" утром атаковали Николаев: возник пожар на крыше многоэтажки Фото: на месте удара работают все необходимые службы (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

Утром 1 декабря россияне атаковали Николаев беспилотниками типа "Шахед". В результате обстрела загорелась кровля многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОГА Николаевской области Виталия Кима в Telegram.

"В результате утренней атаки "Шахедов" на город возник пожар кровли многоэтажки. Все службы работают", - сообщил начальник ОГА.

Отметим, что "Суспільне" сообщало в 7:12 о взрывах в городе.

Ким также напомнил о вчерашней атаке на Николаев "Шахедами" - было повреждено девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома. Также возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших не оказалось.

Что касается Николаевского района, вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Также РФ нанесла артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших также не было.

Предыдущие атаки на Николаев

Напомним, 30 ноября сообщалось об атаках на город Николаев - РБК-Украина писало о взрывах после сообщения об угрозе применения ударных беспилотников.

Также мы писали, что Николаев 3 ноября атаковали дроны - в городе возник пожар.

1 ноября россияне ударили баллистикой по Николаеву. В городе прогремели взрывы, после чего стало известно о прилете и первых пострадавших.

Противник ударил ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью. В результате атаки были повреждены автозаправочная станция WOG и несколько автомобилей.

"Шахеды" утром атаковали Николаев: возник пожар на крыше многоэтажки
