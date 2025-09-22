"Шахеди" влетіли у школу. Росіяни завдали удару по Краматорську: що відомо про наслідки

Удари по Краматорську

В ніч на 14 вересня російські війська вдарили по Краматорську авіабомбами ФАБ-250 - під ударом опинилася центральна частина міста. Спершу було відомо про дев'ятьох постраждалих мирних мешканцях, яким було оперативно надано медичну допомогу.

Згодом кількість постраждалих унаслідок нічних ударів ФАБами по центру Краматорська зросла до 19 осіб. За словами керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, пошкодження зафіксовано в 35 багатоквартирних будинках, трьох навчальних закладах, адміністративних будівлях, банку та магазинах.

Раніше ми писали, що російські війська вдень 10 вересня вчергове атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них 16-річний підліток.

Також 8 вересня росіяни цілеспрямованим ударом атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації пожежі.

Окрім того, 29 серпня росіяни завдали удару безпілотником по відділенню "Нової пошти" в Краматорську. Внаслідок удару одна людина загинула, ще одна отримала поранення.