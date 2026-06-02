"Шахеди" притискаються максимально низько до землі під час атаки: Ігнат назвав мету ворога

Як дрони обходять систему ППО

Для безперешкодного прольоту на захід України ворог використовує прикордонні території сусідніх держав. Зокрема, безпілотники фіксують біля кордонів з Білоруссю, Молдовою та Румунією.

“Є інформація, що може Білорусь допомагати в цьому питанні прольотів. Неодноразово це вже говорилося, оцінки давалися цьому питанню”, - розповів Юрій Ігнат.

Також під час руху в бік столиці загарбники намагаються ховати повітряні цілі над водою. З північного напрямку для цього часто використовують Київське море.

Дрони максимально притискаються до землі, щоб українські радіолокаційні станції не могли їх вчасно побачити. Через це захисники неба активно залучають малу авіацію та спеціальні наземні загони.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, зараз протидіяти атакам допомагають такі засоби:

дрони-перехоплювачі;

підрозділи малої протиповітряної оборони;

мобільні вогневі групи.

“Ніхто з рахунків не списує мобільні вогневі групи, вони власне на малих висотах доволі ефективно проявляються, бо коли ми бачимо сьогодні навіть в мережах з'являється відео, де дрон 10-20 метрів пролітає над землею, тут власне якраз справа за вогневими групами, які можуть успішно працювати на таких відстанях”, - підкреслив Юрій Ігнат.