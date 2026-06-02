"Шахеды" прижимаются максимально низко к земле во время атаки: Игнат назвал цель врага

Российские беспилотники во время воздушных атак находят лазейки, чтобы добираться до самых отдаленных регионов Украины. Оккупанты строят сложные маршруты и используют географические особенности местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на телемарафоне.
Для беспрепятственного пролета на запад Украины враг использует приграничные территории соседних государств. В частности, беспилотники фиксируют у границ с Беларусью, Молдовой и Румынией.
"Есть информация, что может Беларусь помогать в этом вопросе пролетов. Неоднократно это уже говорилось, оценки давались этому вопросу", - рассказал Юрий Игнат.
Также во время движения в сторону столицы захватчики пытаются прятать воздушные цели над водой. С северного направления для этого часто используют Киевское море.
Дроны максимально прижимаются к земле, чтобы украинские радиолокационные станции не могли их вовремя увидеть. Поэтому защитники неба активно привлекают малую авиацию и специальные наземные отряды.
По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сейчас противодействовать атакам помогают такие средства:
дроны-перехватчики;
подразделения малой противовоздушной обороны;
мобильные огневые группы.
"Никто со счетов не списывает мобильные огневые группы, они собственно на малых высотах довольно эффективно проявляются, потому что когда мы видим сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон 10-20 метров пролетает над землей, здесь собственно как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях", - подчеркнул Юрий Игнат.
Напомним, РФ этой ночью нанесла один из крупнейших массированных ударов по Украине. Враг использовал более 700 средств нападения одновременно, главная цель - Киев.
Всего в результате удара уже есть более 100 раненых людей. Погибло 14 украинцев.