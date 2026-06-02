Война в Украине

"Шахеды" прижимаются максимально низко к земле во время атаки: Игнат назвал цель врага

11:30 02.06.2026 Вт
2 мин
Вражеские дроны могут пролетать на высоте 10-20 метров над землей
aimg Елена Чупровская
Фото: начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Укринформ)

Российские беспилотники во время воздушных атак находят лазейки, чтобы добираться до самых отдаленных регионов Украины. Оккупанты строят сложные маршруты и используют географические особенности местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на телемарафоне.

Как дроны обходят систему ПВО

Для беспрепятственного пролета на запад Украины враг использует приграничные территории соседних государств. В частности, беспилотники фиксируют у границ с Беларусью, Молдовой и Румынией.

"Есть информация, что может Беларусь помогать в этом вопросе пролетов. Неоднократно это уже говорилось, оценки давались этому вопросу", - рассказал Юрий Игнат.

Также во время движения в сторону столицы захватчики пытаются прятать воздушные цели над водой. С северного направления для этого часто используют Киевское море.

Дроны максимально прижимаются к земле, чтобы украинские радиолокационные станции не могли их вовремя увидеть. Поэтому защитники неба активно привлекают малую авиацию и специальные наземные отряды.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сейчас противодействовать атакам помогают такие средства:

  • дроны-перехватчики;

  • подразделения малой противовоздушной обороны;

  • мобильные огневые группы.

"Никто со счетов не списывает мобильные огневые группы, они собственно на малых высотах довольно эффективно проявляются, потому что когда мы видим сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон 10-20 метров пролетает над землей, здесь собственно как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях", - подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, РФ этой ночью нанесла один из крупнейших массированных ударов по Украине. Враг использовал более 700 средств нападения одновременно, главная цель - Киев.

Всего в результате удара уже есть более 100 раненых людей. Погибло 14 украинцев.

