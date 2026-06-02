"Шахеды" прижимаются максимально низко к земле во время атаки: Игнат назвал цель врага

Как дроны обходят систему ПВО

Для беспрепятственного пролета на запад Украины враг использует приграничные территории соседних государств. В частности, беспилотники фиксируют у границ с Беларусью, Молдовой и Румынией.

"Есть информация, что может Беларусь помогать в этом вопросе пролетов. Неоднократно это уже говорилось, оценки давались этому вопросу", - рассказал Юрий Игнат.

Также во время движения в сторону столицы захватчики пытаются прятать воздушные цели над водой. С северного направления для этого часто используют Киевское море.

Дроны максимально прижимаются к земле, чтобы украинские радиолокационные станции не могли их вовремя увидеть. Поэтому защитники неба активно привлекают малую авиацию и специальные наземные отряды.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, сейчас противодействовать атакам помогают такие средства:

дроны-перехватчики;

подразделения малой противовоздушной обороны;

мобильные огневые группы.

"Никто со счетов не списывает мобильные огневые группы, они собственно на малых высотах довольно эффективно проявляются, потому что когда мы видим сегодня даже в сетях появляется видео, где дрон 10-20 метров пролетает над землей, здесь собственно как раз дело за огневыми группами, которые могут успешно работать на таких расстояниях", - подчеркнул Юрий Игнат.