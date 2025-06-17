"Шахеди" оточували Київ, ракета Х-101 влучила в будинок: Ігнат розкрив подробиці атаки РФ

Росія завдала масованого удару по Києву дронами та ракетами. Частину атак вдалося знешкодити, але місто зазнало руйнувань.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, Росія випустила близько 440 ударних безпілотників, з них приблизно 280 були дронами типу "Шахед".

Вони атакували столицю з різних напрямків, у тому числі через русло Дніпра, створюючи загрозу по всьому місту.

"І от величезна кількість цих "Шахедів" просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі, решта - зі східного/західного напрямку, атакуючи столицю в різних районах", - пояснив Ігнат.

За його словами, також було випущено 16 крилатих ракет Х-101, з яких 15 збито, одна влучила у житловий будинок.

Дві ракети Х-47м2 "Кинджал" не досягли цілей. Окрім того, ворог застосував ракети "Калібр" на Запорізькому напрямку, які не вдалося збити.

Один з наймасованіших ударів

Він наголосив, що у столиці були знайдені фрагменти касетних боєприпасів, які мають багато вражаючих елементів і використовуються для максимального ураження людей. Це свідчить про терористичний характер обстрілів.

"Це один із (наймасованіших ударів по Україні - ред.). Тому що Київ переживав страшніші навіть варіанти, коли летіли десятки балістичних ракет по столиці. Коли ворог обстрілював Х-101 і там "Кинджали", здається були і балістика, коли "приліт" був по лікарні "Охматдит" тощо. Тобто були жахливі моменти в історії нашої столиці та інших міст. Харків, Дніпро, Суми і так далі", - підсумував Ігнат.

Він також порівняв ситуацію з атаками на Ізраїль, де сотні балістичних ракет одночасно обстрілюють країну.

На відміну від маленького Ізраїлю, Україна значно більша за територією, проте ворог застосовує тактику масованих, але точкових ударів, щоб нанести максимальну шкоду.