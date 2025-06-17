У Києві ліквідують наслідки масованої атаки: зміни у русі трамваїв і автобусів

Київ оговтується після чергової нічної атаки, через яку було пошкоджено елементи транспортної інфраструктури. Мешканців та гостей столиці попередили про проблеми з трамваями та зміни в транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

А ось рух автобусних маршрутів № 51, 63 та 115 організовано за зміненими маршрутами:

Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків інциденту. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Таким чином, через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинено рух трамвайних маршрутів № 15 та № 22.

Ще б пак, уламками дронів та ракет було пошкоджено елементи транспортної інфраструктури, що спричинило тимчасове призупинення руху трамваїв.

Так, через нічну атаку в Києві рух трамваїв і автобусів тимчасово змінено.

Подробиці атаки на Київ

Російські війська із вечора 16 червня до ранку 17 червня атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок удару у столиці щонайменше 18 потерпілих, виникли пожежі, є пошкодження багатоповерхівок.

Загалом зафіксовано наслідки атаки на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що є постраждалі у Святошинському та Солом'янському районах.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, повітряна тривога у Києві тривала понад сім годин.

Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.

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