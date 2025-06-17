"Шахеды" окружали Киев, ракета Х-101 попала в дом: Игнат раскрыл подробности атаки РФ
Россия нанесла массированный удар по Киеву дронами и ракетами. Часть атак удалось обезвредить, но город подвергся разрушениям.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил полковник Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, Россия выпустила около 440 ударных беспилотников, из них примерно 280 были дронами типа "Шахед".
Они атаковали столицу с разных направлений, в том числе через русло Днепра, создавая угрозу по всему городу.
"И вот огромное количество этих "Шахедов" просто с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные - с восточного/западного направления, атакуя столицу в разных районах", - пояснил Игнат.
По его словам, также было выпущено 16 крылатых ракет Х-101, из которых 15 сбито, одна попала в жилой дом.
Две ракеты Х-47м2 "Кинжал" не достигли целей. Кроме того, враг применил ракеты "Калибр" на Запорожском направлении, которые не удалось сбить.
Один из самых массированных ударов
Он отметил, что в столице были найдены фрагменты кассетных боеприпасов, которые имеют много поражающих элементов и используются для максимального поражения людей. Это свидетельствует о террористическом характере обстрелов.
"Это один из (самых массированных ударов по Украине - ред.). Потому что Киев переживал более страшные даже варианты, когда летели десятки баллистических ракет по столице. Когда враг обстреливал Х-101 и там "Кинжалы", кажется были и баллистика, когда "прилет" был по больнице "Охматдет" и тому подобное. То есть были ужасные моменты в истории нашей столицы и других городов. Харьков, Днепр, Сумы и так далее", - подытожил Игнат.
Он также сравнил ситуацию с атаками на Израиль, где сотни баллистических ракет одновременно обстреливают страну.
В отличие от маленького Израиля, Украина значительно больше по территории, однако враг применяет тактику массированных, но точечных ударов, чтобы нанести максимальный ущерб.
Ночная атака на Киев 17 июня
В ночь на 17 июня Киев подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск. Агрессор применил ударные дроны типа "Шахед" и ракеты, что привело к многочисленным разрушениям в жилых районах столицы.
В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали 114 человек. Также известно о еще трех жертвах.
Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. В столице нашли обломки и пули, предназначенные для поражения людей.
Кроме того, после ракетного удара РФ в Киеве более тысячи домов остались без света. Энергетики уже работают над восстановлением.
Из-за российских ударов в Киеве движение трамваев и автобусов временно изменено.
Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.
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