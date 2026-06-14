"Шахеди" один за одним летять на Київ. "Флеш" звітує про успішне перехоплення

""Шахеди" один за одним намагаються прорватися до Києва через Шостку і далі через Ніжин, але наші дрони переховлювачи та пілоти вертольотів поки що не дають їм жодних шансів", - йдеться у повідомленні.

"Флеш" додав, що бойова робота Сил оборони продовжується. До речі, приблизно годину тому у Києві вже оголошували тривогу через загрозу застосування дронів. Проте згодом у столиці оголосили відбій тривоги.

Також зауважимо, що моніторингові канали пишуть, що цієї ночі може бути комбінований обстріл України. Зокрема, попередньо, фіксувалися пуски груп щонайменше з 5-ти напрямків.

Окрім того, стверджується, що у росіян готові до ракетного обстрілу літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, МіГ-31К та ракетоносії крилатих ракет "Калібр" у Новоросійську.

Проте наголошуємо, що інформація про готовність літаків неофіційна. Повітряні сили ЗСУ поки не підтверджували виліт літаків.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.