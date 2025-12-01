"Шахеды" летели с пяти направлений: в Воздушных силах раскрыли детали атаки россиян
Российские войска сегодня ночью, 1 декабря, атаковали несколько регионов Украины ударными беспилотниками с пяти направлений. Большинство вражеских целей сбили подразделения ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 1 декабря противник атаковал 89 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ТОТ АР Крым, около 55 из них - "Шахеды", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 63 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом также зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников на 9 локациях.
Обстрелы Украины со стороны РФ
Напомним, сегодня ночью о взрывах сообщали в Одесской области. Также по данным Воздушных сил ВСУ, ударные дроны врага фиксировались в Сумской, Киевской и Черниговской областях.
Также минувшей ночью российские войска атаковали Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 19 человек, 11 из них госпитализированы.
Также в результате обстрела были зафиксированы разрушенные дома и пожары. Кроме того, были возгорания и разрушения частных домов, а также повреждены припаркованные авто.