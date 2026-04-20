"Шахеди" летіли з восьми напрямків, серед них - реактивні: скільки дронів не збила ППО

Наслідки нічного обстрілу

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 квітня російські війська влаштували чергову дронову атаку по Україні. Під удар потрапили кілька міст, зокрема Миколаїв, Кривий Ріг і Харків, де зафіксовано наслідки обстрілів.

У Кривому Розі, за даними місцевої влади, ворог влучив в об’єкт інфраструктури, постраждав 39-річний чоловік.

У Київській області під атакою перебував Броварський район - там поранено чоловіка, його госпіталізували, а також пошкоджено два приватні будинки.

В одному з будинків внаслідок атаки спалахнула пожежа: до 6 години ранку її вдалося ліквідувати.

Кілька влучань бойових дронів окупантів фіксувалися також у Харкові: там постраждали щонайменше двоє містян.

У Миколаєві ворожий "Шахед" пошкодив житлові будинки, автомобілі та лінії електропередач.