"Шахеды" летели с восьми направлений, среди них - реактивные: сколько дронов не сбила ПВО

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину 142 дронами, среди которых были и реактивные "Шахеды". Силам ПВО удалось обезвредить большинство беспилотников, однако есть 28 попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Вражеская атака началась еще в 18:00 19 апреля.
Российские оккупанты применили 142 ударные БпЛА типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
Запуски осуществлялись с восьми направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также ТОТ Донецк и Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Около 100 дронов в украинском небе были "Шахедами".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 113 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призвали в ПС.
Напомним, в ночь с 19 на 20 апреля российские войска устроили очередную дроновую атаку по Украине. Под удар попали несколько городов, в частности Николаев, Кривой Рог и Харьков, где зафиксированы последствия обстрелов.
В Кривом Роге, по данным местных властей, враг попал в объект инфраструктуры, пострадал 39-летний мужчина.
В Киевской области под атакой находился Броварской район - там ранен мужчина, его госпитализировали, а также повреждены два частных дома.
В одном из домов в результате атаки вспыхнул пожар: к 6 часам утра его удалось ликвидировать.
Несколько попаданий боевых дронов оккупантов фиксировались также в Харькове: там пострадали по меньшей мере двое горожан.
В Николаеве вражеский "Шахед" повредил жилые дома, автомобили и линии электропередач.