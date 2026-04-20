"Шахеды" летели с восьми направлений, среди них - реактивные: сколько дронов не сбила ПВО

08:27 20.04.2026 Пн
2 мин
Как этой ночью отработали украинские защитники неба?
aimg Ирина Глухова
"Шахеды" летели с восьми направлений, среди них - реактивные: сколько дронов не сбила ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 113 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину 142 дронами, среди которых были и реактивные "Шахеды". Силам ПВО удалось обезвредить большинство беспилотников, однако есть 28 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: РФ атаковала Киевскую область: в Броварском районе повреждены частные дома, есть пострадавший

Вражеская атака началась еще в 18:00 19 апреля.

Российские оккупанты применили 142 ударные БпЛА типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски осуществлялись с восьми направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также ТОТ Донецк и Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Около 100 дронов в украинском небе были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 113 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призвали в ПС.

Последствия ночного обстрела

Напомним, в ночь с 19 на 20 апреля российские войска устроили очередную дроновую атаку по Украине. Под удар попали несколько городов, в частности Николаев, Кривой Рог и Харьков, где зафиксированы последствия обстрелов.

В Кривом Роге, по данным местных властей, враг попал в объект инфраструктуры, пострадал 39-летний мужчина.

В Киевской области под атакой находился Броварской район - там ранен мужчина, его госпитализировали, а также повреждены два частных дома.

В одном из домов в результате атаки вспыхнул пожар: к 6 часам утра его удалось ликвидировать.

Несколько попаданий боевых дронов оккупантов фиксировались также в Харькове: там пострадали по меньшей мере двое горожан.

В Николаеве вражеский "Шахед" повредил жилые дома, автомобили и линии электропередач.

"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы