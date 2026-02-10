"Шахеди" летіли з шести напрямків: як відпрацювала ППО під час нічної атаки РФ

"У ніч на 10 лютого противник атакував 125 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово РФ, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 110 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків у 2 місцях.