UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Шахеди" летіли з шести напрямків: як відпрацювала ППО під час нічної атаки РФ

Фото: війська РФ запустили по Україні понад 100 дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну дронами з шести напрямків. Сили ППО ліквідували більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Серед постраждалих – однорічна дитина: РФ вдарила по передмістю Запоріжжя

"У ніч на 10 лютого противник атакував 125 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово РФ, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 110 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків у 2 місцях.

Війська РФ дронами атакують Україну

Нагадаємо, російські окупанти вчора пізно ввечері, 9 лютого, атакували ударним безпілотником Шевченківській район Харкова. Внаслідок удару пошкоджено кілька легкових автомобілів, а також вікна у житловому будинку.

Окрім того, росіяни вчора, 9 лютого, атакували енергетичну інфраструктуру Нововолинська Волинської області, який розташований в 5 кілометрах від кордону з Польщею. Після удару понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОВторгнення Росії до УкраїниДрони