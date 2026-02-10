"Шахеды" летели с шести направлений: как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

"В ночь на 10 февраля противник атаковал 125 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово РФ, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 6 локациях, а также падение обломков в 2 местах.