"Шахеды" летели с шести направлений: как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Российские войска ночью атаковали Украину дронами с шести направлений. Силы ПВО ликвидировали большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 10 февраля противник атаковал 125 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово РФ, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 6 локациях, а также падение обломков в 2 местах.
Напомним, российские оккупанты вчера поздно вечером, 9 февраля, атаковали ударным беспилотником Шевченковский район Харькова. В результате удара повреждены несколько легковых автомобилей, а также окна в жилом доме.
Кроме того, россияне вчера, 9 февраля, атаковали энергетическую инфраструктуру Нововолынска Во лынской области, который расположен в 5 километрах от границы с Польшей. После удара более 80 тысяч абонентов из Нововолынской общины и близлежащих населенных пунктов без света.