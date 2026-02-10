RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Шахеды" летели с шести направлений: как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Фото: войска РФ запустили по Украине более 100 дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину дронами с шести направлений. Силы ПВО ликвидировали большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Среди пострадавших - годовалый ребенок: РФ ударила по пригороду Запорожья

"В ночь на 10 февраля противник атаковал 125 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово РФ, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 6 локациях, а также падение обломков в 2 местах.

 

Войска РФ дронами атакуют Украину

Напомним, российские оккупанты вчера поздно вечером, 9 февраля, атаковали ударным беспилотником Шевченковский район Харькова. В результате удара повреждены несколько легковых автомобилей, а также окна в жилом доме.

Кроме того, россияне вчера, 9 февраля, атаковали энергетическую инфраструктуру Нововолынска Во лынской области, который расположен в 5 километрах от границы с Польшей. После удара более 80 тысяч абонентов из Нововолынской общины и близлежащих населенных пунктов без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВторжение России в УкраинуДрони