"Шахеди" летіли з шести напрямків: як відпрацювала ППО під час нічної атаки РФ
Російські війська вночі атакували Україну дронами з шести напрямків. Сили ППО ліквідували більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 10 лютого противник атакував 125 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллєрово РФ, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 110 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.
При цьому зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків у 2 місцях.
Війська РФ дронами атакують Україну
Нагадаємо, російські окупанти вчора пізно ввечері, 9 лютого, атакували ударним безпілотником Шевченківській район Харкова. Внаслідок удару пошкоджено кілька легкових автомобілів, а також вікна у житловому будинку.
Окрім того, росіяни вчора, 9 лютого, атакували енергетичну інфраструктуру Нововолинська Волинської області, який розташований в 5 кілометрах від кордону з Польщею. Після удару понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.