"Шахеды" летели с шести направлений: как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Вторник 10 февраля 2026 09:20
Фото: войска РФ запустили по Украине более 100 дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину дронами с шести направлений. Силы ПВО ликвидировали большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Среди пострадавших - годовалый ребенок: РФ ударила по пригороду Запорожья

"В ночь на 10 февраля противник атаковал 125 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово РФ, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 6 локациях, а также падение обломков в 2 местах.

&quot;Шахеды&quot; летели с шести направлений: как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Войска РФ дронами атакуют Украину

Напомним, российские оккупанты вчера поздно вечером, 9 февраля, атаковали ударным беспилотником Шевченковский район Харькова. В результате удара повреждены несколько легковых автомобилей, а также окна в жилом доме.

Кроме того, россияне вчера, 9 февраля, атаковали энергетическую инфраструктуру Нововолынска Во лынской области, который расположен в 5 километрах от границы с Польшей. После удара более 80 тысяч абонентов из Нововолынской общины и близлежащих населенных пунктов без света.

ПВО Вторжение России в Украину Дрони
