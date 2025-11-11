"Шахеди" летіли з шести напрямків: як цієї ночі відпрацювала ППО

За даними Повітряних сил, ворог застосував 119 ударних безпілотників типу "Шахед", "Герань" і дронів інших типів. Вони були запущенів із території Росії -Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, та тимчасово окупованого Криму - Гвардійське.

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 53 ворожі дрони, зокрема типів "Шахед" і "Герань". Водночас 59 ударних безпілотників влучили по 18 локаціях, а уламки збитих дронів зафіксовані ще в одному місці.

Атака все ще триває, в небі залишаються кілька ворожих безпілотників. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.