"Шахеды" летели с шести направлений: как этой ночью отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 119 дронов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 11 ноября, запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, враг применил 119 ударных беспилотников типа "Шахед", "Герань" и дронов других типов. Они были запущены с территории России -Курск, Миллерово, Орел, Брянск, и временно оккупированного Крыма - Гвардейское.

Для отражения атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 53 вражеских дрона, в частности типов "Шахед" и "Герань". В то же время 59 ударных беспилотников попали по 18 локациям, а обломки сбитых дронов зафиксированы еще в одном месте.

Атака все еще продолжается, в небе остаются несколько вражеских беспилотников. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

 

Обстрелы в ночь на 11 ноября

Вчера вечером Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников противника в направлении южных регионов Украины. По данным мониторинговых ресурсов, российские войска запустили около 30 дронов типа "Шахед".

Утром этого дня в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли не в самом городе, а на территории Харьковской области.

Также сегодня стало известно, что россияне атаковали дронами Одесскую область. Там повреждены энергетические объекты а также железнодорожная инфраструктура.

