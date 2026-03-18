"Шахеди" летіли з шести напрямків, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 18 березня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, випустивши 147 дронів з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість цілей, проте зафіксовано 15 влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 17 березня. Противник використав ударні дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також інші безпілотники. При цьому понад 70 із них становили саме "Шахеди".
Запуски здійснювалися з шести напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, ППО збила або подавила 128 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у трьох місцях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Як раніше повідомляли ЗМІ, Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.
За оцінками аналітиків, наразі РФ здатна виготовляти близько 30 тисяч ударних дронів на рік за іранською моделлю, і цей показник може зрости вдвічі вже у 2026 році.
У Євросоюзі також оцінили масштаб планів Росії на цей рік. За словами єврокомісара, РФ може бути готова застосувати від 7 до 9 мільйонів дронів у 2026 році.