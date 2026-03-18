"Шахеди" летіли з шести напрямків, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ

Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 17 березня. Противник використав ударні дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також інші безпілотники. При цьому понад 70 із них становили саме "Шахеди".

Запуски здійснювалися з шести напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО збила або подавила 128 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у трьох місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.