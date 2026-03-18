"Шахеды" летели с шести направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 17 марта. Противник использовал ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также другие беспилотники. При этом более 70 из них составляли именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись с шести направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, ПВО сбила или подавила 128 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.