Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Шахеды" летели с шести направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

08:30 18.03.2026 Ср
2 мин
Сколько вражеских целей удалось уничтожить украинской ПВО?
aimg Ірина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 128 дронов (Getty Images)

В ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство целей, однако зафиксировано 15 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 17 марта. Противник использовал ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также другие беспилотники. При этом более 70 из них составляли именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись с шести направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, ПВО сбила или подавила 128 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Российские дроны

Как ранее сообщали СМИ, Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.

По оценкам аналитиков, сейчас РФ способна производить около 30 тысяч ударных дронов в год по иранской модели, и этот показатель может вырасти вдвое уже в 2026 году.

В Евросоюзе также оценили масштаб планов России на этот год. По словам еврокомиссара, РФ может быть готова применить от 7 до 9 миллионов дронов в 2026 году.

