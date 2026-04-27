"Шахеди" летіли з 5 напрямків, є два десятки "прильотів", - ПС

Обстріл України 27 квітня

Сьогодні вночі Одеса перебувала під масованою атакою російських дронів, яка призвела до значних руйнувань і великої кількості поранених цивільних, серед яких є діти.

Найбільших пошкоджень зазнав Приморський район - там постраждали житлові будинки, готель і об’єкти в центрі міста. Саме в цій частині Одеси зафіксовано найбільшу кількість поранених.

Також під удар потрапили Хаджибейський та Київський райони, де влучання прийшлися по багатоповерхівках, приватній забудові та автомобілях.

Крім того, вночі російські війська атакували судно RAMCO під прапором Науру, яке рухалося українським морським коридором.

Вже вранці окупанти масовано атакували Корюківку на Чернігівщині. Протягом 40 хвилин місто отримало 18 влучань дронів.