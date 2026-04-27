40 років Чорнобилю Війна в Україні
Одесу масовано атакували дрони: у місті пошкоджені будинок, готель та автомобілі

02:18 27.04.2026 Пн
Що відомо про черговий обстріл міста?
Едуард Ткач
Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Російські окупанти в ніч проти 27 квітня масовано атакували Одесу дронами. На місті ворожих атак сталися пожежі за зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака і канал глави ОВА Олега Кіпера.

Масований обстріл та відключення світла: РФ вночі атакувала Одесу та область

"Одеса під масованою атакою ворога. Попередньо є влучання в житловий будинок. Усю інформацію зʼясовуємо", - йшлося у повідомленні Лисака о 01:57.

Через кілька хвилин Олег Кіпер уточнив, що попередні наслідки виявилися більш масштабними. Зокрема, пошкоджені щонайменше кілька об'єктів.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю отелю та приватні автомобілі. На жаль, є інформація про постраждалих. В межах міста також зафіксовано падіння уламків БпЛА. На місцях подій виникли локальні пожежі", - розповів він.

Зауважимо, що станом на зараз Одеса під ударом дронів вже більше години.

Оновлено о 02:49

В Одесі внаслідок атаки РФ було щонайменше 9 постраждалих, але майже одразу стало відомо, що кількість постраждалих зросла вже до 13. Водночас в ОВА поінформували про нові наслідки атаки.

"У кількох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, у тому числі двох житлових будинків, отелю, складских приміщень та автомобілів", - розповів Кіпер.

Інші обстріли Одеси та області

Нагадаємо, що в ніч на 26 квітня росіяни знову намагалися атакувати Одеську область безпілотниками. В результаті атаки було пошкоджено об’єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, резервуари для зберігання вантажів, адміністративні будівлі та вантажний транспорт.

Також ворог пошкодив цивільне судно під прапором Палау, яке перебувало в порту під час завантаження. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що в ніч на 24 лютого окупанти масово атакували Одесу. У місті було пошкоджено будинки, загорілися квартири та фіксувалися інші наслідки.

Україна підписала угоду про перші 30 млн євро на ремонт ЧАЕС, - Шмигаль
Україна підписала угоду про перші 30 млн євро на ремонт ЧАЕС, - Шмигаль
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським