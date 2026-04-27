Одесу масовано атакували дрони: у місті пошкоджені будинок, готель та автомобілі

Російські окупанти в ніч проти 27 квітня масовано атакували Одесу дронами. На місті ворожих атак сталися пожежі за зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака і канал глави ОВА Олега Кіпера.

"Одеса під масованою атакою ворога. Попередньо є влучання в житловий будинок. Усю інформацію зʼясовуємо", - йшлося у повідомленні Лисака о 01:57.

Через кілька хвилин Олег Кіпер уточнив, що попередні наслідки виявилися більш масштабними. Зокрема, пошкоджені щонайменше кілька об'єктів.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю отелю та приватні автомобілі. На жаль, є інформація про постраждалих. В межах міста також зафіксовано падіння уламків БпЛА. На місцях подій виникли локальні пожежі", - розповів він.

Зауважимо, що станом на зараз Одеса під ударом дронів вже більше години.

В Одесі внаслідок атаки РФ було щонайменше 9 постраждалих, але майже одразу стало відомо, що кількість постраждалих зросла вже до 13. Водночас в ОВА поінформували про нові наслідки атаки.

"У кількох районах міста зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, у тому числі двох житлових будинків, отелю, складских приміщень та автомобілів", - розповів Кіпер.