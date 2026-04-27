Война в Украине

"Шахеды" летели с 5 направлений, есть два десятка "прилетов", - ВС

09:29 27.04.2026 Пн
2 мин
Сколько вражеских беспилотников сбила ПВО?
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО атаковали 60 "Шахедами" (Getty Images)

В ночь на 27 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив ударные дроны с пяти направлений. Зафиксировано два десятка попаданий на ряде локаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Россия массированно ударила по энергетике Черниговщины, есть раненые (фото)

Как отмечается, атака началась еще с 18:00 26 апреля.

Противник применил 94 ударные БпЛА типа Shahed (в том числе реактивные), а также "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым). Около 60 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 74 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 27 апреля

Сегодня ночью Одесса находилась под массированной атакой российских дронов, которая привела к значительным разрушениям и большому количеству раненых гражданских, среди которых есть дети.

Наибольшие повреждения получил Приморский район - там пострадали жилые дома, отель и объекты в центре города. Именно в этой части Одессы зафиксировано наибольшее количество раненых.

Также под удар попали Хаджибейский и Киевский районы, где попадания пришлись по многоэтажкам, частной застройке и автомобилям.

Кроме того, ночью российские войска атаковали судно RAMCO под флагом Науру, которое двигалось по украинскому морскому коридору.

Уже утром оккупанты массированно атаковали Корюковку на Черниговщине. В течение 40 минут город получил 18 попаданий дронов.

