"Шахеди", "Кинджали" та хвилі крилатих ракет: головне про масовану атаку на Україну

Головне:

у багатьох областях фіксуються дрони, вночі під удар потрапив Харків;

під ранок з акваторії Чорного моря були пуски "Калібрів";

у КМВА повідомили про фіксацію пуску ракети "Кинджал";

РФ підняла вночі Ту-95, під ранок над Україною зафіксовано крилаті ракети.

"Шахеди"

За даними Повітряних сил, пізно ввечері 18 листопада у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській та Миколаївській областях були зафіксовані безпілотники росіян.

Наразі відомо, що під удар потрапив Харків, де внаслідок атаки зруйновано супермаркет "Сільпо", пошкоджені будинки, авто та було пожежі. Окрім того, постраждали та були евакуйовані десятки людей.

Вже вночі, починаючи з 03:20, військові стали фіксували дрони РФ у багатьох інших областях, включно із західними.

"Калібри"

У моніторингових каналів вночі були інформація, що росіяни вивели у Чорне море носії крилатих ракет типу "Калібр". Близько 04:30 ранку вони написали, що ворог здійснив пуск.

Починаючи з 05:00 Повітряні сили ЗСУ зафіксували перші "Калібри" вже у повітряному просторі України. Перші фіксувалися у Херсонській та Миколаївській областях, потім летіли в напрямку Вінницької та Хмельницької областей.

Пуски "Кинджалів".

Приблизно о 5-й ранку моніторингові канали повідомили про зліт літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".



Вже о 05:39 у КМВА поінформували, що за даними Повітряних сил, зафіксовано пуск щонайменше одної ракети "Кинджал". Куди вона летіла - невідомо.

Оновлено о 06:42

Повітряні сили ЗСУ знову фіксують зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Оновлено о 06:58

Моніторингові канали пишуть про пуски "Кинджалів".

Запуск ракет зі стратегічного авіації

Вночі о 03:30 Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья" Мурманської області.



Наразі, починаючи з 06:11, перші ракети з цих літаків вже у повітряному просторі України. Їх зафіксували у Сумській області.

Оновлено о 06:33

Військові продовжують фіксувати крилаті ракети з Ту-95МС. За останні хвилини ракети летіли над у Полтавській області, східніше Черкас, а також группа ракет пролітає над Сумщиною.

Оновлено о 07:08

Згідно з інформацією Повітряних сил, ворожі ракети рухаються у напрямку західних областях. Зокрема, Вінницької та Хмельницької.

Оновлено о 07:40

За останню годину вибухи на тлі ракетної атаки РФ пролунали у Львові, Тернополі, Бурштині та Дніпрі. В напрямку цих міст військові фіксували ракети.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:22 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, у зв'язку з атакою дронів та ракетною небезпекою - сигнал наразі оголосили по всій території України.