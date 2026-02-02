"Шахеди" еволюціонували: Ігнат розповів про особливості застосування дронів Росією

Росія дедалі більше робить ставку не лише на ракети, а й на модернізовані безпілотники, зокрема "Шахеди", які еволюціонували та стали головною повітряною загрозою для України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
За словами Ігната, саме дрони типу "Шахед" нині є однією з найсерйозніших проблем для української протиповітряної оборони. Вони застосовуються масово, летять сотнями та атакують не лише вночі, а й у денний час.
БПЛА фіксують не лише поблизу лінії фронту - їх регулярно помічають і над столицею, зокрема реактивні дрони.
Російські безпілотники можуть летіти:
Ігнат зауважив, що це змушує Сили оборони застосовувати різні засоби перехоплення: зенітні дрони, авіацію, гелікоптери, надводні й наземні підрозділи.
Водночас у густонаселених районах спосіб ураження обирають насамперед з огляду на безпеку цивільних.
Ігнат зазначає, що противник ретельно планує маршрути польоту БПЛА. Росія використовує:
Це дозволяє ворогу обирати оптимальну висоту та маршрут, щоб мінімізувати втрати дронів.
Можливості мобільних вогневих груп обмежені:
Коли дрон піднімається вище, його перехоплення стає значно складнішим.
Росія застосовує різні модифікації іранських БПЛА:
Такі БПЛА:
"Я пам'ятаю, що вперше "Шахед" зі Starlink знайшли ще півроку тому. Українська влада нині активно шукає методи протидії, зокрема із партнерами", - заявив Ігнат.
Окремі безпілотники можуть працювати як ретранслятори сигналу, збільшуючи радіус дії інших дронів. За таким принципом РФ застосовує і "Шахеди", і розвідувальні БПЛА типу "Орлан".
Також активно використовуються дрони "Молнія":
Ігнат наголосив, що Україна разом із партнерами активно працює над протидією новим загрозам. Вивчення ворожих технологій і створення ефективніших рішень залишається ключовим завданням у протистоянні дроновій війні.
Російська армія все активніше застосовує американські термінали Starlink на ударних безпілотниках, що дозволяє обходити українські системи радіоелектронної боротьби та підвищувати точність ударів, повідомляли ЗМІ.
Як зазначив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, дрони з онлайн-керуванням були задіяні, зокрема, під час атаки на пасажирський поїзд у Харківській області.
У відповідь міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна звернулася до компанії SpaceX і обговорила можливі механізми протидії цій загрозі.
Згодом Бескрестнов уточнив, що на запит української сторони SpaceX вже почала впроваджувати перші заходи для блокування використання терміналів Starlink російськими військовими.
Крім того, з’явилася інформація, що Ілон Маск зробив перші кроки для припинення несанкціонованого застосування Starlink в інтересах РФ.
Сьогодні ж Кабмін ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового інтернету Starlink. Через це в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а всі інші - відключать.