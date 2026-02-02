"Шахеди" еволюціонували: Ігнат розповів про особливості застосування дронів Росією

"Шахеди" - ключова повітряна загроза

За словами Ігната, саме дрони типу "Шахед" нині є однією з найсерйозніших проблем для української протиповітряної оборони. Вони застосовуються масово, летять сотнями та атакують не лише вночі, а й у денний час.

БПЛА фіксують не лише поблизу лінії фронту - їх регулярно помічають і над столицею, зокрема реактивні дрони.

Політ на різній висоті: як ворог ускладнює перехоплення

Російські безпілотники можуть летіти:

на великій висоті, поза досяжністю мобільних вогневих груп;

на малій висоті, використовуючи рельєф місцевості - наприклад, акваторії водосховищ.

Ігнат зауважив, що це змушує Сили оборони застосовувати різні засоби перехоплення: зенітні дрони, авіацію, гелікоптери, надводні й наземні підрозділи.

Водночас у густонаселених районах спосіб ураження обирають насамперед з огляду на безпеку цивільних.

Комбінована тактика та розвідка РФ

Ігнат зазначає, що противник ретельно планує маршрути польоту БПЛА. Росія використовує:

супутникову інформацію;

агентурну розвідку;

аналіз розташування українських засобів ППО;

погодні умови.

Це дозволяє ворогу обирати оптимальну висоту та маршрут, щоб мінімізувати втрати дронів.

Чому мобільним групам важко збивати дрони

Можливості мобільних вогневих груп обмежені:

ефективна висота ураження кулеметами - до 1 км;

ПЗРК — до 4 км, але ефективно близько 2 км.

Коли дрон піднімається вище, його перехоплення стає значно складнішим.

Модернізовані "Шахеди" зі Starlink і камерами

Росія застосовує різні модифікації іранських БПЛА:

"Шахед-131"/"Шахед-136" (у РФ - "Герань-1", "Герань-2");

дрони з камерами, SIM-картами, модемами та навіть Starlink.

Такі БПЛА:

важче подавити засобами РЕБ;

можуть керуватися онлайн;

використовуються як ударні та розвідувальні.

"Я пам'ятаю, що вперше "Шахед" зі Starlink знайшли ще півроку тому. Українська влада нині активно шукає методи протидії, зокрема із партнерами", - заявив Ігнат.

Дрони-ретранслятори та "Молнія"

Окремі безпілотники можуть працювати як ретранслятори сигналу, збільшуючи радіус дії інших дронів. За таким принципом РФ застосовує і "Шахеди", і розвідувальні БПЛА типу "Орлан".

Також активно використовуються дрони "Молнія":

вартість - близько 500 доларів;

можуть нести FPV-дрони вглиб української оборони;

інколи оснащуються оптоволокном для збільшення дальності.

Ігнат наголосив, що Україна разом із партнерами активно працює над протидією новим загрозам. Вивчення ворожих технологій і створення ефективніших рішень залишається ключовим завданням у протистоянні дроновій війні.