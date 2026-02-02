"Шахеды" эволюционировали: Игнат рассказал об особенностях применения дронов Россией

Россия все больше делает ставку не только на ракеты, но и на модернизированные беспилотники, в частности "Шахеды", которые эволюционировали и стали главной воздушной угрозой для Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
По словам Игната, именно дроны типа "Шахед" сейчас являются одной из самых серьезных проблем для украинской противовоздушной обороны. Они применяются массово, летят сотнями и атакуют не только ночью, но и в дневное время.
БПЛА фиксируют не только вблизи линии фронта - их регулярно замечают и над столицей, в частности реактивные дроны.
Российские беспилотники могут лететь:
Игнат отметил, что это заставляет Силы обороны применять различные средства перехвата: зенитные дроны, авиацию, вертолеты, надводные и наземные подразделения.
В то же время в густонаселенных районах способ поражения выбирают прежде всего с учетом безопасности гражданских.
Игнат отмечает, что противник тщательно планирует маршруты полета БПЛА. Россия использует:
Это позволяет врагу выбирать оптимальную высоту и маршрут, чтобы минимизировать потери дронов.
Возможности мобильных огневых групп ограничены:
Когда дрон поднимается выше, его перехват становится значительно сложнее.
Россия применяет различные модификации иранских БПЛА:
Такие БПЛА:
"Я помню, что впервые "Шахед" со Starlink нашли еще полгода назад. Украинская власть сейчас активно ищет методы противодействия, в том числе с партнерами", - заявил Игнат.
Отдельные беспилотники могут работать как ретрансляторы сигнала, увеличивая радиус действия других дронов. По такому принципу РФ применяет и "Шахеды", и разведывательные БПЛА типа "Орлан".
Также активно используются дроны "Молния":
Игнат отметил, что Украина вместе с партнерами активно работает над противодействием новым угрозам. Изучение вражеских технологий и создание более эффективных решений остается ключевой задачей в противостоянии беспилотной войне.
Российская армия все активнее применяет американские терминалы Starlink на ударных беспилотниках, что позволяет обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы и повышать точность ударов, сообщали СМИ.
Как отметил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, дроны с онлайн-управлением были задействованы, в частности, во время атаки на пассажирский поезд в Харьковской области.
В ответ министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина обратилась к компании SpaceX и обсудила возможные механизмы противодействия этой угрозе.
Впоследствии Бескрестнов уточнил, что на запрос украинской стороны SpaceX уже начала внедрять первые меры для блокирования использования терминалов Starlink российскими военными.
Кроме того, появилась информация, что Илон Маск сделал первые шаги для прекращения несанкционированного применения Starlink в интересах РФ.
Сегодня же Кабмин принял постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового интернета Starlink. Из-за этого в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные - отключат.