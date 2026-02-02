"Шахеды" эволюционировали: Игнат рассказал об особенностях применения дронов Россией

"Шахеды" - ключевая воздушная угроза

По словам Игната, именно дроны типа "Шахед" сейчас являются одной из самых серьезных проблем для украинской противовоздушной обороны. Они применяются массово, летят сотнями и атакуют не только ночью, но и в дневное время.

БПЛА фиксируют не только вблизи линии фронта - их регулярно замечают и над столицей, в частности реактивные дроны.

Полет на разной высоте: как враг усложняет перехват

Российские беспилотники могут лететь:

на большой высоте, вне досягаемости мобильных огневых групп;

на малой высоте, используя рельеф местности - например, акватории водохранилищ.

Игнат отметил, что это заставляет Силы обороны применять различные средства перехвата: зенитные дроны, авиацию, вертолеты, надводные и наземные подразделения.

В то же время в густонаселенных районах способ поражения выбирают прежде всего с учетом безопасности гражданских.

Комбинированная тактика и разведка РФ

Игнат отмечает, что противник тщательно планирует маршруты полета БПЛА. Россия использует:

спутниковую информацию;

агентурную разведку;

анализ расположения украинских средств ПВО;

погодные условия.

Это позволяет врагу выбирать оптимальную высоту и маршрут, чтобы минимизировать потери дронов.

Почему мобильным группам трудно сбивать дроны

Возможности мобильных огневых групп ограничены:

эффективная высота поражения пулеметами - до 1 км;

ПЗРК - до 4 км, но эффективно около 2 км.

Когда дрон поднимается выше, его перехват становится значительно сложнее.

Модернизированные "Шахеды" со Starlink и камерами

Россия применяет различные модификации иранских БПЛА:

"Шахед-131"/"Шахед-136" (в РФ - "Герань-1", "Герань-2");

дроны с камерами, SIM-картами, модемами и даже Starlink.

Такие БПЛА:

труднее подавить средствами РЭБ;

могут управляться онлайн;

используются как ударные и разведывательные.

"Я помню, что впервые "Шахед" со Starlink нашли еще полгода назад. Украинская власть сейчас активно ищет методы противодействия, в том числе с партнерами", - заявил Игнат.

Дроны-ретрансляторы и "Молния"

Отдельные беспилотники могут работать как ретрансляторы сигнала, увеличивая радиус действия других дронов. По такому принципу РФ применяет и "Шахеды", и разведывательные БПЛА типа "Орлан".

Также активно используются дроны "Молния":

стоимость - около 500 долларов;

могут нести FPV-дроны вглубь украинской обороны;

иногда оснащаются оптоволокном для увеличения дальности.

Игнат отметил, что Украина вместе с партнерами активно работает над противодействием новым угрозам. Изучение вражеских технологий и создание более эффективных решений остается ключевой задачей в противостоянии беспилотной войне.