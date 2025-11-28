ua en ru
"Шахеди" атакують Україну одразу з кількох напрямків: де загроза ударів

Україна, П'ятниця 28 листопада 2025 21:09
UA EN RU
"Шахеди" атакують Україну одразу з кількох напрямків: де загроза ударів Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В частині областей України оголосили повітряну тривогу через атаки "Шахедів" з трьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни починаючи з вечора 28 листопада, знову атакує Україну дронами. Ворожі безпілотники зафіксовані вже у багатьох областях.

Зокрема, "почервоніли" Чернігівська, Сумська, Харківська та Одеська області.

  • 20:20 - зафіксовано безпілотники, що рухаються в напрямку міста Харків.

  • 20:26 - "Шахеди" виявлено, коли вони прямували з акваторії Чорного моря у бік Одеси.

  • 20:33 - ще одна група "Шахедів" зафіксована в Корюківському районі Чернігівської області, їхній курс був південно-західний.

  • 20:52 - безпілотники, що вилетіли з Сумщини, рухаються в напрямку Полтавської області.

  • 21:01 - "Шахеди" наближалися до Одеси з Чорного моря, загрожуючи південному регіону.

Станом на 21:06 карта тривог виглядає наступним чином:

&quot;Шахеди&quot; атакують Україну одразу з кількох напрямків: де загроза ударів

Атака на Україну

Нагадаємо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Крім того, у Харкові сьогодні, 28 листопада, ввечері місцеві жителі почули вибухи після повідомлення про КАБи на місто.

Повітряні сили України Повітряна тривога Атака дронів
