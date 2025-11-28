ua en ru
"Шахеды" атакуют Украину сразу с нескольких направлений: где угроза ударов

Украина, Пятница 28 ноября 2025 21:09
"Шахеды" атакуют Украину сразу с нескольких направлений: где угроза ударов Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за атак "Шахедов" с трех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне начиная с вечера 28 ноября, снова атакует Украину дронами. Вражеские беспилотники зафиксированы уже во многих областях.

В частности, "покраснели" Черниговская, Сумская, Харьковская и Одесская области.

  • 20:20 - зафиксировано беспилотники, движущиеся в направлении города Харьков.

  • 20:26 - "Шахеды" обнаружены, когда они направлялись из акватории Черного моря в сторону Одессы.

  • 20:33 - еще одна группа "Шахедов" зафиксирована в Корюковском районе Черниговской области, их курс был юго-западный.

  • 20:52 - беспилотники, вылетевшие из Сумщины, движутся в направлении Полтавской области.

  • 21:01 - "Шахеды" приближались к Одессе с Черного моря, угрожая южному региону.

По состоянию на 21:06 карта тревог выглядит следующим образом:

&quot;Шахеды&quot; атакуют Украину сразу с нескольких направлений: где угроза ударов

Атака на Украину

Напомним, вечером 28 ноября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Кроме того, в Харькове сегодня, 28 ноября, вечером местные жители услышали взрывы после сообщения о КАБах на город.

