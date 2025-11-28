"Шахеды" атакуют Украину сразу с нескольких направлений: где угроза ударов
В части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за атак "Шахедов" с трех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Россияне начиная с вечера 28 ноября, снова атакует Украину дронами. Вражеские беспилотники зафиксированы уже во многих областях.
В частности, "покраснели" Черниговская, Сумская, Харьковская и Одесская области.
20:20 - зафиксировано беспилотники, движущиеся в направлении города Харьков.
20:26 - "Шахеды" обнаружены, когда они направлялись из акватории Черного моря в сторону Одессы.
20:33 - еще одна группа "Шахедов" зафиксирована в Корюковском районе Черниговской области, их курс был юго-западный.
20:52 - беспилотники, вылетевшие из Сумщины, движутся в направлении Полтавской области.
21:01 - "Шахеды" приближались к Одессе с Черного моря, угрожая южному региону.
По состоянию на 21:06 карта тревог выглядит следующим образом:
Атака на Украину
Напомним, вечером 28 ноября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
Кроме того, в Харькове сегодня, 28 ноября, вечером местные жители услышали взрывы после сообщения о КАБах на город.