"Шахеди" масовано атакують Суми: є поранені, ворог б’є по цивільних об’єктах

Нагадаємо, росіяни сьогодні вдень, 30 жовтня, ударним безпілотником атакували автозаправну станцію у Сумах. В результаті обстрілу пошкоджені авто, є поранені.

Крім того, 26 жовтня росіяни дроном типу "Італмас" вдарили по багатоповерхівці в Зарічному районі Сум. Удар прийшовся безпосередньо по даху будинку. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

А ще через ворожу атаку частина Сум зранку у понеділок, 27 жовтня, залишилась без електроенергії. В області вводили графіки аварійних відключень світла.

Перед тим в обленерго також повідомляли про перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району.